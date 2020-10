Iva Zanicchi non cede al politically correct: "L'Ue spara nel c... ai migranti. E noi ce li prendiamo" - (Di lunedì 5 ottobre 2020) Francesca Galici Ottant'anni e nessun timore davanti al politicamente corretto: ecco perché è Iva Zanicchi il nostro personaggio della settimana Sempre in direzione uguale e contraria. Si può riassumere così la vita di Iva Zanicchi, l'unico personaggio non politico di rilievo che nel giorno del processo a Matteo Salvini ha deciso di esporsi per solidarizzare con lui. "Assurdo processare Salvini. Non trovo elementi per poter condannare un ministro che ha fatto le cose parlandone con il resto del governo. E stato un atto forte per richiamare l'attenzione dell'Europa, così sorniona, così indifferente", ha detto sabato. Mica cotica, si direbbe a Roma, considerando la tendenza sinistra dello spettacolo italiano. L'Aquila di Ligonchio canta e parla - eccome se parla - facendo lo slalom tra il buonismo ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Francesca Galici Ottant'anni e nessun timore davanti al politicamente corretto: ecco perché è Ivail nostro personaggio della settimana Sempre in direzione uguale e contraria. Si può riassumere così la vita di Iva, l'unico personaggio non politico di rilievo che nel giorno del processo a Matteo Salvini ha deciso di esporsi per solidarizzare con lui. "Assurdo processare Salvini. Non trovo elementi per poter condannare un ministro che ha fatto le cose parlandone con il resto del governo. E stato un atto forte per richiamare l'attenzione dell'Europa, così sorniona, così indifferente", ha detto sabato. Mica cotica, si direbbe a Roma, considerando la tendenza sinistra dello spettacolo italiano. L'Aquila di Ligonchio canta e parla - eccome se parla - facendo lo slalom tra il buonismo ...

Advertising

matteosalvinimi : Iva Zanicchi: 'Assurdo processare Salvini. Non trovo elementi per poter condannare un ministro che ha fatto le cose… - Dagnele1 : RT @frances79154863: Iva Zanicchi: «Gli immigrati vengono da noi e fanno quello che ca*** vogliono. Inaccettabile» - deba_torelli : RT @Sabrina67408695: Iva Zanicchi: «Gli immigrati vengono da noi e fanno quello che ca*** vogliono. Inaccettabile» Esattamente! ?????????????? h… - RenzoCianchetti : RT @frances79154863: Iva Zanicchi: «Gli immigrati vengono da noi e fanno quello che ca*** vogliono. Inaccettabile» - jungkooscooky : @bluemoovn__ In Corea hanno questo in italia abbiamo Iva Zanicchi con acqua e sapone -

Ultime Notizie dalla rete : Iva Zanicchi Iva Zanicchi non cede al politically correct: "L'Ue spara nel c... ai migranti. E noi ce li prendiamo" ilGiornale.it 4 ottobre L’Allieva convince. Senza Juve-Napoli crescono tutti

Nella sfida degli ascolti 'L'Allieva 3' al 20,5% con 4,473 milioni su Rai1, su Canale 5 'Live Non è la D'Urso' 1,953 milioni ed il 13,1% di share dopo la presentazione a 2,3 milioni e 9,2% su Canale 5 ...

Orietta Berti parla del suo nuovo libro

Un ritmo latino-americano lanciato a tutto volume esce dalla casa di Orietta Berti. È un mix tra una bossa nova e una cumbia, un sound che non ti aspetti dalla regina delle melodie all’italiana. D’un ...

Nella sfida degli ascolti 'L'Allieva 3' al 20,5% con 4,473 milioni su Rai1, su Canale 5 'Live Non è la D'Urso' 1,953 milioni ed il 13,1% di share dopo la presentazione a 2,3 milioni e 9,2% su Canale 5 ...Un ritmo latino-americano lanciato a tutto volume esce dalla casa di Orietta Berti. È un mix tra una bossa nova e una cumbia, un sound che non ti aspetti dalla regina delle melodie all’italiana. D’un ...