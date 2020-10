Intel e Sandia National Labs | avviata una collaborazione sul calcolo neuromorfico

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 5 ottobre 2020)sigla un accordo triennale conLaboratories. Come obiettivo, valutare il valore delFederal LLC ha annunciato un accordo triennale conLaboratories () per valutare il valore delapplicato ai problemi computazionali su grande scala.avvierà le proprie ricerche utilizzando un sistema da 50 milioni di neuroni basato su Loihi installato nel suo stabilimento di Albuquerque, New Mexico. Questo lavoro con Loihi getterà le basi per la fase successiva della, che prevede una ricerca continuativa su larga scala sulla base della prossima architettura ...