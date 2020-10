GfVip, Flavio Briatore ricuce con la Gregoraci. La lettera della tregua (Di lunedì 5 ottobre 2020) Flavio Briatore ricuce con Elisabetta Gregoraci, ex moglie e concorrente del Grande Fratello Vip 5: “La tv non può spezzare la nostra famiglia”. Nella settima puntata del reality show di Canale 5, Elisabetta Gregoraci viene chiamata nella stanza led per ascoltare la lettera dell'ingombrante ex marito. La Gregoraci è una tipa che non molla e precisa a Alfonso Signorini: “Venerdì ci sono rimasta molto male per tre motivi: non potevo replicare, non è stato elegante considerando che siamo stati una vita insieme e non ha protetto nostro figlio”. La missiva di Briatore è laconica, -ina, ma conciliante, è una mano tesa al fine di non lavare (ulteriormente) i panni sporchi in pubblico. ... Leggi su iltempo (Di lunedì 5 ottobre 2020)con Elisabetta, ex moglie e concorrente del Grande Fratello Vip 5: “La tv non può spezzare la nostra famiglia”. Nella settima puntata del reality show di Canale 5, Elisabettaviene chiamata nella stanza led per ascoltare ladell'ingombrante ex marito. Laè una tipa che non molla e precisa a Alfonso Signorini: “Venerdì ci sono rimasta molto male per tre motivi: non potevo replicare, non è stato elegante considerando che siamo stati una vita insieme e non ha protetto nostro figlio”. La missiva diè laconica, -ina, ma conciliante, è una mano tesa al fine di non lavare (ulteriormente) i panni sporchi in pubblico. ...

GrandeFratello : Flavio Briatore ha scritto una lettera per Elisabetta Gregoraci: è arrivato il momento di affrontare un conflitto m… - tempoweb : #GfVip #Briatore ricuce con la #Gregoraci. La lettera della tregua - Dolce_Globo : RT @eliscrivecose: “La vera bomba della puntata, Flavio Briatore” MA CHI SE NE FOTTE DI QUEL PAPPONEEEEE LA BOMBA DELLA PUNTATA L’HAI APPEN… - infoitcultura : La lettera di Flavio Briatore per Elisabetta Gregoraci - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 - GUECRI58 : RT @fubettina: Comunque sono certa non ci sarà nessun provvedimento per la contessa. Sia per Flavio che per Denis avevano fatto la premessa… -

Ultime Notizie dalla rete : GfVip Flavio La lettera di Flavio Briatore a Elisabetta Gregoraci - Mediaset Play Grande Fratello GfVip, Flavio Briatore ricuce con la Gregoraci. La lettera della tregua

Flavio Briatore ricuce con Elisabetta Gregoraci ... “Ero contento della tua partecipazione al GFVip” esordisce Briatore tra le smorfie di dissenso della Gregoraci. E poi: “Portare il privato in ...

GF VIP: scontro tra Adua, Zorzi e Massimiliano. Gregoraci e Briatore fanno pace

Il suo passato, però, continua ad avere una grande importanza. Dopo averla attaccata, infatti, Flavio Briatore ha deciso di scrivere alla sua ex moglie una lettera in cui le ha fatto sapere il ...

Flavio Briatore ricuce con Elisabetta Gregoraci ... “Ero contento della tua partecipazione al GFVip” esordisce Briatore tra le smorfie di dissenso della Gregoraci. E poi: “Portare il privato in ...Il suo passato, però, continua ad avere una grande importanza. Dopo averla attaccata, infatti, Flavio Briatore ha deciso di scrivere alla sua ex moglie una lettera in cui le ha fatto sapere il ...