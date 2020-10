Galli: «Napoli? Se si fosse mosso avrebbe commesso un reato» (Di lunedì 5 ottobre 2020) «Il Napoli se si fosse mosso avrebbe contravvenuto ad un’indicazione e avrebbe commesso un reato penale, essendo stato messo in quarantena. Doveva stare nel luogo eletto come sede dell’isolamento fiduciario». Lo ha detto l’infettivologo Massimo Galli, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, sulla vicenda che ha coinvolto, ieri, la Juventus e il … L'articolo Galli: «Napoli? Se si fosse mosso avrebbe commesso un reato» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) «Ilse sicontravvenuto ad un’indicazione eunpenale, essendo stato messo in quarantena. Doveva stare nel luogo eletto come sede dell’isolamento fiduciario». Lo ha detto l’infettivologo Massimo, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, sulla vicenda che ha coinvolto, ieri, la Juventus e il … L'articolo: «? Se siun» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il dottor Massimo Galli ha confermato che da un punto di vista sanitario la scelta del Napoli di non violare la quarantena sia stata quella corretta: ...

"Se il Napoli si fosse mosso - ha detto Galli - avrebbe contravvenuto a un'indicazione e avrebbe commesso un reato -, essendo stato messo in quarantena. Doveva stare nel luogo eletto come sede dell'is ...

