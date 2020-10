Francesco Bettuzzi dalla D’urso racconta la sua storia d’amore con la Gregoraci (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ospite di “Live Non è la D’Urso” Francesco Bettuzzi l’ ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci, durante l’intervista ha raccontato la storia d’amore con la showgirl che è durata tre anni. Bettuzzi era in collegamento e alla D’Urso ha dichiarato: “Sono stato fidanzato con lei tre anni circa tra alti e bassi. Ci siamo conosciuti a cena a Montecarlo nel 2014. Io allora facevo ancora il pilota di linea. Era l’11 aprile come il tatuaggio sul polso della Gregoraci, Ero sempre in giro per il mondo. Ci siamo tenuti in contatto. Successivamente, abbiamo collaborato assieme. Ha lavorato come testimonial per un’azienda di cui era socio. All’inizio non c’era particolare attenzione tra di noi” ... Leggi su people24.myblog (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ospite di “Live Non è la D’Urso”l’ ex fidanzato di Elisabetta, durante l’intervista hato lad’amore con la showgirl che è durata tre anni.era in collegamento e alla D’Urso ha dichiarato: “Sono stato fidanzato con lei tre anni circa tra alti e bassi. Ci siamo conosciuti a cena a Montecarlo nel 2014. Io allora facevo ancora il pilota di linea. Era l’11 aprile come il tatuaggio sul polso della, Ero sempre in giro per il mondo. Ci siamo tenuti in contatto. Successivamente, abbiamo collaborato assieme. Ha lavorato come testimonial per un’azienda di cui era socio. All’inizio non c’era particolare attenzione tra di noi” ...

