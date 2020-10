Coronavirus, l’ideona di Piero Angela: “Esercito in strada per far mettere le mascherine” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott – Tutti noi siamo cresciuti con le trasmissioni di Piero Angela, per cui è un po’ a malincuore che gli si dà torto. Secondo il popolare divulgatore scientifico, infatti, chi esce senza mascherina è un ignorante untore e quindi per strada dovrebbe vigere uno stato di polizia per fermare il Coronavirus. Fermo restando che a colpi di Dcpm la democrazia rappresentativa o quel che sembrava esserlo sono ormai mesi che non esiste più, ci manca solo un bel ritorno ai droni, al coprifuoco e alle pattuglie in strada per mettere un altro po’ gli italiani sotto il tallone di ferro. “Esercito in campo contro gli untori” “L’esercito in campo per far rispettare le norme di sicurezza sanitaria? Secondo me è utile. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott – Tutti noi siamo cresciuti con le trasmissioni di, per cui è un po’ a malincuore che gli si dà torto. Secondo il popolare divulgatore scientifico, infatti, chi esce senza mascherina è un ignorante untore e quindi perdovrebbe vigere uno stato di polizia per fermare il. Fermo restando che a colpi di Dcpm la democrazia rappresentativa o quel che sembrava esserlo sono ormai mesi che non esiste più, ci manca solo un bel ritorno ai droni, al coprifuoco e alle pattuglie inperun altro po’ gli italiani sotto il tallone di ferro. “Esercito in campo contro gli untori” “L’esercito in campo per far rispettare le norme di sicurezza sanitaria? Secondo me è utile. ...

