Con l'Apecar si schianta contro un suv in coda, studente ferito (Di lunedì 5 ottobre 2020) Uno studente di 17 anni, di Follina, è rimasto ferito seriamente in un incidente stradale avvenuto alle 7.40 di stamattina a Conegliano, lungo il Menarè, al confine con Colle Umberto, all'altezza ... Leggi su trevisotoday (Di lunedì 5 ottobre 2020) Unodi 17 anni, di Follina, è rimastoseriamente in un incidente stradale avvenuto alle 7.40 di stamattina a Conegliano, lungo il Menarè, al confine con Colle Umberto, all'altezza ...

GiovanniNaldini : RT @bennyferrara: Aspetto qualcuno che dica “Per due milioni subito, otto tra un anno, quaranta tra due anni più dieci di bonus per prese… - Paolino2111 : RT @bennyferrara: Aspetto qualcuno che dica “Per due milioni subito, otto tra un anno, quaranta tra due anni più dieci di bonus per prese… - vfishkia : RT @bennyferrara: Aspetto qualcuno che dica “Per due milioni subito, otto tra un anno, quaranta tra due anni più dieci di bonus per prese… - r_corti : RT @bennyferrara: Aspetto qualcuno che dica “Per due milioni subito, otto tra un anno, quaranta tra due anni più dieci di bonus per prese… - bennyferrara : Aspetto qualcuno che dica “Per due milioni subito, otto tra un anno, quaranta tra due anni più dieci di bonus per… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Apecar Con l'Apecar si schianta contro un suv in coda, studente ferito TrevisoToday Monteverde street food con Typical Truck Street Food - Monteverde - Roma

Roma - Continua il tour 2020 targato Typical Truck Street Food con una tappa romana a Monteverde . Dall'1 al 4 ottobre , dalle ore 12 alle ore 24, lo street food approda in largo Alessandrina Raviz ...

Malore alla guida, si ribalta con l’Ape

Colto da malore mentre guida l’Apecar, 74enne si ribalta e si schianta: trasportato dall’eliambulanza di "Marche Soccorso" all’ospedale regionale di Torrette. È successo nella giornata di ieri, nel pr ...

Roma - Continua il tour 2020 targato Typical Truck Street Food con una tappa romana a Monteverde . Dall'1 al 4 ottobre , dalle ore 12 alle ore 24, lo street food approda in largo Alessandrina Raviz ...Colto da malore mentre guida l’Apecar, 74enne si ribalta e si schianta: trasportato dall’eliambulanza di "Marche Soccorso" all’ospedale regionale di Torrette. È successo nella giornata di ieri, nel pr ...