Verissimo | Garko confessa | “Vorrei dei figli ma con qualcuno accanto”

Nel salotto di Silvia Toffanin, Gabriel Garko si (ri)confessa dopo il Coming out al Grande Fratello Vip: dice di star frequentando un ragazzo ma che non vuol dire troppo a riguardo e si sbilancia pure su un futuro figlio L'attore si commuove, lacrime a dirotto, invece, per la Toffanin quando negli studi di Canale 5 si ripropone la confessione di Garko al reality.

