Per la Lega di A “il protocollo consente di giocare Juve-Napoli” (Di domenica 4 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Juventus-Napoli va giocata, non ci sono gli estremi per il rinvio. E' questa la posizione della Lega di serie A dopo la decisione dell'Asl di Napoli che ieri ha bloccato la partenza dei partenopei alla volta di Torino dopo le positività di Zielinski ed Elmas. Da via Rosellini, in merito alla comunicazione ricevuta dalla società partenopea, chiariscono che “la nota della Asl campana si è limitata a notificare il provvedimento ordinario di isolamento fiduciario nei confronti dei contatti stretti del giocatore Zielinski. Nel caso di specie, invece, si applica il protocollo Figc concordato con il Cts e integrato dalla Circolare del Ministero della Salute lo scorso 18 giugno, che recepisce il parere del Cts n. 1220 del 12 giugno 2020, che non è stato tenuto in considerazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) –ntus-Napoli va giocata, non ci sono gli estremi per il rinvio. E' questa la posizione delladi serie A dopo la decisione dell'Asl di Napoli che ieri ha bloccato la partenza dei partenopei alla volta di Torino dopo le positività di Zielinski ed Elmas. Da via Rosellini, in merito alla comunicazione ricevuta dalla società partenopea, chiariscono che “la nota della Asl campana si è limitata a notificare il provvedimento ordinario di isolamento fiduciario nei confronti dei contatti stretti del giocatore Zielinski. Nel caso di specie, invece, si applica ilFigc concordato con il Cts e integrato dalla Circolare del Ministero della Salute lo scorso 18 giugno, che recepisce il parere del Cts n. 1220 del 12 giugno 2020, che non è stato tenuto in considerazione ...

Juventus-Napoli deve essere giocata regolarmente, questa sera, all'Allianz Stadium di Torino alle 20.45. È quanto ribadisce la Lega Serie A con una nota ufficiale: "In relazione alla comunicazione for ...

