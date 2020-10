Nocera Inferiore, il sindaco ai gestori dei locali: “Pronti a chiudere la movida” (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti “Non metteteci in condizione di dover adottare provvedimenti drastici di chiusura dei locali notturni”. A chiederlo è il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato che, rivolgendosi ai proprietari degli esercizi ristorativi che operano durante la movida nocerina, ha chiesto la loro collaborazione affinché si controlli il rispetto dei dispositivi di sicurezza, in modo particolare sui più giovani. Il primo cittadino di Nocera ha scelto di inviare un messaggio alla popolazione attraverso un intervento sulla sua pagina Facebook nella quale ha fatto anche un bilancio della situazione relativa ai casi positivi nel suo comune. Con i quattro nuovi casi registrati ieri, sono 42 in totale i positivi registrati nel comune di Nocera ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti “Non metteteci in condizione di dover adottare provvedimenti drastici di chiusura deinotturni”. A chiederlo è ildi, Manlio Torquato che, rivolgendosi ai proprietari degli esercizi ristorativi che operano durante la movida nocerina, ha chiesto la loro collaborazione affinché si controlli il rispetto dei dispositivi di sicurezza, in modo particolare sui più giovani. Il primo cittadino diha scelto di inviare un messaggio alla popolazione attraverso un intervento sulla sua pagina Facebook nella quale ha fatto anche un bilancio della situazione relativa ai casi positivi nel suo comune. Con i quattro nuovi casi registrati ieri, sono 42 in totale i positivi registrati nel comune di...

