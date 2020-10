Liga 2020/2021, Roncaglia e Calleri stendono il Celta Vigo: Osasuna vince 2-0 (Di domenica 4 ottobre 2020) Prosegue la quinta giornata di Liga 2020/2021. All’Estadio El Sadar di Pamplona l’Osasuna si impone sul Celta Vigo per 2-0. I padroni di casa sbloccano il match al 23′ con l’eurogol di Roncaglia che da fuori area mette la sfera sotto il sette dove Villar non può arrivare. Nella ripresa arriva il raddoppio della formazione di casa con Calleri che, su assist di Roncaglia, incorna di testa e firma il 2-0. Gli uomini di Arrasate, reduci dalla sconfitta casalinga per 3-1 contro il Levante, salgono a quota sei punti, mentre la formazione di Garcia colleziona la seconda sconfitta consecutiva restando ferma a cinque punti. Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) Prosegue la quinta giornata di. All’Estadio El Sadar di Pamplona l’si impone sulper 2-0. I padroni di casa sbloccano il match al 23′ con l’eurogol diche da fuori area mette la sfera sotto il sette dove Villar non può arrivare. Nella ripresa arriva il raddoppio della formazione di casa conche, su assist di, incorna di testa e firma il 2-0. Gli uomini di Arrasate, reduci dalla sconfitta casalinga per 3-1 contro il Levante, salgono a quota sei punti, mentre la formazione di Garcia colleziona la seconda sconfitta consecutiva restando ferma a cinque punti.

