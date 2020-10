Fase 3: Conte, 'spiritualità francescana sorgente feconda a cui attingere' (Di domenica 4 ottobre 2020) Assisi (Pg), 4 ott. (Adnkronos) - "La crisi che stiamo attraversando rende attuale ed urgente abbracciare nuove relazioni tra uomo e mondo, etica e tecnologia, ambiente e sviluppo. La spiritualità francescana, così centrata sull'uomo, è certamente una delle sorgenti più feconde alle quali possiamo attingere, al di là di differenze culturali, religiose, nel rispetto della sensibilità di ciascuno, per alimentare e dare sostanza a questa nuova prospettiva umanistica". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando ad Assisi in occasione delle celebrazioni di San Francesco patrono d'Italia. Leggi su iltempo (Di domenica 4 ottobre 2020) Assisi (Pg), 4 ott. (Adnkronos) - "La crisi che stiamo attraversando rende attuale ed urgente abbracciare nuove relazioni tra uomo e mondo, etica e tecnologia, ambiente e sviluppo. La, così centrata sull'uomo, è certamente una delle sorgenti più feconde alle quali possiamo, al di là di differenze culturali, religiose, nel rispetto della sensibilità di ciascuno, per alimentare e dare sostanza a questa nuova prospettiva umanistica". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe, parlando ad Assisi in occasione delle celebrazioni di San Francesco patrono d'Italia.

bianca_caimi : RT @marifcinter: Conte: 'Hakimi ha caratteristiche specifiche in fase offensiva. In questo sistema, giocatori così ti permettono di essere… - TV7Benevento : Fase 3: Conte, 'spiritualità francescana sorgente feconda a cui attingere'... - TV7Benevento : Fase 3: Conte, 'coraggio e fiducia per rinascita con nuovo modello sviluppo' '... - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Conte: 'Stiamo lavorando per cercare sempre di avere il giusto equilibrio tra fase offensiva e difensiva. A livello offens… - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Conte: 'Hakimi ha caratteristiche specifiche in fase offensiva. In questo sistema, giocatori così ti permettono di essere… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Conte Fase 3, Conte: "L'Italia riparte solo se riparte la scuola". Zingaretti: "Lockdown? Senza regole finiamo lì" la Repubblica Fase 3: Conte, 'coraggio e fiducia per rinascita con nuovo modello sviluppo'

Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando ad Assisi in occasione delle celebrazioni di San Francesco patrono d'Italia. "Dobbiamo cogliere questa straordinaria opportunità ...

Caso Gregoretti. Conte convocato davanti ai giudici a Catania e Salvini si riprende la scena

Matteo Salvini e Giuseppe Conte. La chiamata a processo di buona parte dei membri del governo “Conte Uno” rischia di essere quell’effetto collaterale che può sancire la nuo ...

Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando ad Assisi in occasione delle celebrazioni di San Francesco patrono d'Italia. "Dobbiamo cogliere questa straordinaria opportunità ...Matteo Salvini e Giuseppe Conte. La chiamata a processo di buona parte dei membri del governo “Conte Uno” rischia di essere quell’effetto collaterale che può sancire la nuo ...