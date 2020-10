Così il calcio perde verità e dignità

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 4 ottobre 2020) Tony Damascelli Coni, Feder, Lega di serie A, ministro della Salute. Non contano nulla, decide l'Asl, Juventus-Napoli non si gioca per decisione dell'azienda sanitaria locale di Napoli 1 Coni, Feder, Lega di serie A, ministro della Salute. Non contano nulla, decide l'Asl, Juventus-Napoli non si gioca per decisione dell'azienda sanitaria locale di Napoli 1, ente pubblico della pubblica amministrazione deputato all'erogazione di servizi sanitari. Saltano le marcature, non c'è una sola linea coerente in questo sistema Italia dove uno vale uno, per definizione demagogica e pericolosa che sta portando a scelte improbabili. Il calendario del campionato difinisce sulle scrivanie di un ufficio medico che prende il pallone in mano e blocca la partita più attesa. L'epilogo è cinematografico, ...