Azzolina con le bende agli occhi: «Le scuole non chiuderanno, pochi contagi, fila tutto liscio» (Di domenica 4 ottobre 2020) Le scuole sono sempre di più nel caos. Ma lei, la ministra Azzolina, tenta di minimizzare. Quasi si nasconde di fronte alla difficoltà di questo inizio. Orari ridottissimi, professori mancanti, casi di contagi che si moltiplicano. Le proteste aumentano. L’unica cosa a cui pensa è quella dei banchi a rotelle, come se fossero la cura di tutti i mali. Banchi ancora attesi in tanti istituti. «Non ricordo un anno partito senza disagi», afferma in un’intervista alla Stampa. Peccato per lei che quei disagi, stavolta, si sono quintuplicati, se non peggio. «I contagi fra i banchi», continua, «sono lo zero virgola». I numeri però sono altri. Dalla riapertura ad oggi si contano oltre 1.200 positivi nelle scuole, 900 istituti ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 4 ottobre 2020) Lesono sempre di più nel caos. Ma lei, la ministra, tenta di minimizzare. Quasi si nasconde di fronte alla difficoltà di questo inizio. Orari ridottissimi, professori mancanti, casi diche si moltiplicano. Le proteste aumentano. L’unica cosa a cui pensa è quella dei banchi a rotelle, come se fossero la cura di tutti i mali. Banchi ancora attesi in tanti istituti. «Non ricordo un anno partito senza disagi», afferma in un’intervista alla Stampa. Peccato per lei che quei disagi, stavolta, si sono quintuplicati, se non peggio. «Ifra i banchi», continua, «sono lo zero virgola». I numeri però sono altri. Dalla riapertura ad oggi si contano oltre 1.200 positivi nelle, 900 istituti ...

LegaSalvini : MATTEO #SALVINI DURO CON LA AZZOLINA: “UNA SCIAGURA PER LA SCUOLA PUBBLICA” - BC106RA : RT @SecolodItalia1: Azzolina con le bende agli occhi: «Le scuole non chiuderanno, pochi contagi, fila tutto liscio» - SecolodItalia1 : Azzolina con le bende agli occhi: «Le scuole non chiuderanno, pochi contagi, fila tutto liscio» - DeSantis1948 : RT @maria_ciardi: Un immenso #Travaglio che con il suo consueto aplomb mette sempre al posto giusto chi lo merita. #Azzolina resisti!!!! #M… - LucioMM1 : @emz__8 @claudiocerasa @lucianocapone ripeto, chi paga se succede? ripeto, come fai a essere sicuro che nn succeda… -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina con Azzolina: Nella pubblica amministrazione si entra per concorso Orizzonte Scuola Covid, le scuole non chiuderanno: lo dice la Ministra Azzolina

Le scuole non chiuderanno e se lo faranno, per scelta dei comuni, siamo pronti alla didattica a distanza. Lo dice la Ministra Azzolina.

Azzolina: Nella pubblica amministrazione si entra per concorso

Se il dibattito con i sindacati si concentra sui concorsi, il rapporto resta difficile. Così Lucia Azzolina sul concorso straordinario ...

Le scuole non chiuderanno e se lo faranno, per scelta dei comuni, siamo pronti alla didattica a distanza. Lo dice la Ministra Azzolina.Se il dibattito con i sindacati si concentra sui concorsi, il rapporto resta difficile. Così Lucia Azzolina sul concorso straordinario ...