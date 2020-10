Vogliamo continuare insieme a te. Tornano le Giornate Nazionali UILDM dal 5 all’11 ottobre 2020 (Di sabato 3 ottobre 2020) Dal 5 all’11 ottobre 2020 torna la Giornata Nazionale UILDM promossa dall’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. Lo slogan che accompagna la Giornata – Vogliamo continuare insieme a te – quest’anno assume un valore particolare. Il 2020 è stato un anno molto difficile: l’emergenza sanitaria causata dal Covid19 ha messo, e continua a mettere a dura prova i volontari UILDM, che sono rimasti a fianco dei malati di distrofia e delle loro famiglie. La Giornata Nazionale torna per far sì che le Sezioni UILDM continuino a essere punto di riferimento per i malati in tutta Italia e per scongiurare il rischio della loro chiusura. Dal 5 al 11 ottobre i volontari delle 66 ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 3 ottobre 2020) Dal 5 all’11torna la Giornata Nazionalepromossa dall’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. Lo slogan che accompagna la Giornata –a te – quest’anno assume un valore particolare. Ilè stato un anno molto difficile: l’emergenza sanitaria causata dal Covid19 ha messo, e continua a mettere a dura prova i volontari, che sono rimasti a fianco dei malati di distrofia e delle loro famiglie. La Giornata Nazionale torna per far sì che le Sezionicontinuino a essere punto di riferimento per i malati in tutta Italia e per scongiurare il rischio della loro chiusura. Dal 5 al 11i volontari delle 66 ...

senzasfumature : @essereavanzato ... a volte però ce le andiamo anche a cercare. Tipo quando vogliamo vedere quello che non c'è e p… - Mixky96485872 : @atlantidelibri @MaxTomorrow Vogliamo parlare dei 103 milioni regalati all'unità per salvarla, salvataggio non rius… - harsunflower_ : Ma vogliamo mandare un aereo a Tommy o vogliamo continuare a vivere nel Medioevo ?? #GFVIP - marycalab92 : RT @hvgmecamz: bastaaaaa vogliamo parlare di quello che ha detto Adua o vogliamo continuare a vivere nel medioevo? #gfvip2020 #GFVip - hvgmecamz : bastaaaaa vogliamo parlare di quello che ha detto Adua o vogliamo continuare a vivere nel medioevo? #gfvip2020 #GFVip -

Ultime Notizie dalla rete : Vogliamo continuare Gualtieri assicura: “Vogliamo continuare con la riduzione del carico fiscale” La Stampa Il Comitato per la Vita scrive ai ragazzi: “Domenica triste senza il Mercatino, ma la solidarietà non si ferma”

"Oggi, con il cuore gonfio di emozione, tutti noi del Comitato per la Vita vogliamo essere vicini ai nostri ragazzi" ...

Trani, continuano gli appuntamenti al Santo Graal: venerdì prossimo l'omaggio a Tiziano Ferro

Prosegue la musica live al Santo Graal di Trani. Il pub, situato nel suggestivo centro storico, a pochi passi dal porto, è pronto a far ballare e divertire chi ha voglia di trascorrere una se ...

"Oggi, con il cuore gonfio di emozione, tutti noi del Comitato per la Vita vogliamo essere vicini ai nostri ragazzi" ...Prosegue la musica live al Santo Graal di Trani. Il pub, situato nel suggestivo centro storico, a pochi passi dal porto, è pronto a far ballare e divertire chi ha voglia di trascorrere una se ...