Udinese | Samir | «Atteggiamento giusto Pereyra giocatore di qualità»

(Di domenica 4 ottobre 2020)ha commentato la sconfitta subita alla Dacia Arena contro la Roma: le dichiarazioni del difensore dell’, difensore dell’, ha commentato ai microfoni diTv la sconfitta subita contro la Roma. PRESTAZIONE – «Il mister questa settimana ci ha detto che contro lo Spezia ci è mancato l’, stavolta abbiamo messo voglia di vincere. Dobbiamo migliorare nei dettagli, giocavamo contro una squadra molto forte. Adesso in questa pausa lavoreremo, ci riposeremo e rialzeremo la testa per le prossime partite».– «È undi grande qualità, l’ho conosciuto quando sono arrivato qui, ci darà una mano fino ...

Udinese_1896 : #UdineseRoma 0-1 76' - Ottimo spunto offensivo di Samir che guadagna un buon calcio di punizione #ForzaUdinese ???? - Udinese_1896 : #UdineseRoma 0-0 28' - Roma pericolosa con Veretout, la sua conclusione però viene murata da Samir. #ForzaUdinese???? - Stronzetti : Probabili formazioni UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Coulibaly, Forestieri, Zeeg… - Udinese_1896 : #UdineseSpezia 0-1 77' - Ci prova De Paul da fuori: alto. Intanto altro cambio: fuori Samir, dentro Matos. Si pass… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ?? #UdineseSpezia, la formazione ufficiale di #Gotti: #Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De P… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Samir

Calcio News 24

Alla Dacia Arena, arrivano i primi tre punti in campionato per la Roma di Fonseca. La squadra, la stessa che aveva ben figurato con la Juventus, parte subito bene ma non riesce a concretizzare.Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Dzeko svagato e Santon fa rimpiangere Florenzi: Roma, a Udine basta Pedro ...