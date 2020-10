Tu sì que vales | forte messaggio | Sabrina in lacrime | Maria corre da lei

(Di domenica 4 ottobre 2020) A Tu sì queè andata in scena un’esibizione molto toccante stasera. Nella puntata di sabato 3 ottobre 2020 si sono esibiti Dakota e Nadia con una coreografia che ha raccontato l’immigrazione. Un problema sociale che purtroppo fa ancora parte del mondo dei nostri giorni e che è stato raccontato a passi di danza. … L'articolo Tu sì queinda lei proviene da Gossip e Tv.

Notiziedi_it : Tu si que vales 2020, Daniele Primonato emoziona tutti con la sua voce | Video Witty Tv - katiadiluna16 : Una volta, la D'Urso poi la Marcuzzi e ora Tu si que vales woow ma grazie ?? #tusiquevales - qualcosasospeso : questa puntata di tu si que vales sta portando ottimi risultati sono piena di meme su gerry sto amando tutto ciò dovrò vederlo più spesso - N0tSadak0 : RT @qualcosasospeso: basta con tutti sti drama guardate tu si que vales e basta - micheledammicc1 : Il messaggio di sta sera della coppia (lui emigrato di colore e lei donna bianca) in TU SI QUE VALES ha commosso tu… -

Ultime Notizie dalla rete : que vales

A Tu sì que vales nella puntata andata in onda il 3 ottobre arrivano sul palco Dakota e Nadia, duo di ballerino contemporanei che aveva già calcato il palco di America’s got talent.A Tu sì que vales è andata in scena un’esibizione molto toccante stasera. Nella puntata di sabato 3 ottobre 2020 si sono esibiti Dakota e Nadia con una coreografia che ha raccontato l’immigrazione. Un ...