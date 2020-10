Tommaso Zorzi messaggio di fuoco dalla figlia di Lorella Cuccarini: parole al vetriolo (Di sabato 3 ottobre 2020) Tommaso Zorzi tweet di fuoco da parte della figlia di Lorella Cuccarini non lo può vedere, ma noi si. Scopriamo insieme che cosa ha detto la giovane. Tommaso Zorzi (Instagram screenshot)Continua lo scontro a distanza tra il concorrente del Grande Fratello Vip e Lorella Cuccarini, anche se in questo caso a fare le sue veci è stata una delle figlie che è intervenuta con un tweet davvero al veleno. Il tutto è partito dalle parole pronunciate dallo stesso influencer che solo qualche settimana fa ha usato parole molto dure contro la conduttrice di Rai Uno che non sono passate inosservate e che hanno ricevuto anche la replica della diretta ... Leggi su chenews (Di sabato 3 ottobre 2020)tweet dida parte delladinon lo può vedere, ma noi si. Scopriamo insieme che cosa ha detto la giovane.(Instagram screenshot)Continua lo scontro a distanza tra il concorrente del Grande Fratello Vip e, anche se in questo caso a fare le sue veci è stata una delle figlie che è intervenuta con un tweet davvero al veleno. Il tutto è partito dallepronunciate dallo stesso influencer che solo qualche settimana fa ha usatomolto dure contro la conduttrice di Rai Uno che non sono passate inosservate e che hanno ricevuto anche la replica della diretta ...

