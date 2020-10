Sassuolo-Crotone | Stroppa | “Sconfitta dura da digerire | dobbiamo essere più concreti”

Leggi su mediagol

(Di sabato 3 ottobre 2020) Terza sconfitta di fila per ilche subisce una pesante sconfitta cedendo per 4-1 in casa del.Serie A,4-1: Caputo e Berardi trascinano i neroverdi, terzo k.o. per i calabresiLa compagine pitagorica si è dovuta arrendere alla superiorità territoriale e qualitativa degli emiliani che hanno confezionato l'ennesima prestazione e successo della stagione. Il tecnico dei calabresi, Giovanni, ai microfoni di Sky, ha commentato così la prestazione della sua squadra., De Zerbi: “Non sempre si puòbrillanti. Caputo? Può ancora migliorare”"È davvero un peccato commentare questa sconfitta dopo un'ottima prestazione, l’abbiamo giocata da Serie ...