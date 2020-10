Rosalinda Celentano: Ballando 3 ottobre 2020 (video e gallery) (Di sabato 3 ottobre 2020) La terza puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 3 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dall’attrice Rosalinda Celentano, figlia di Adriano Celentano e dalla ballerina Tinna Hoffman, in sostituzione a Samuel Peron, ancora positivo al coronavirus. La coppia ha ballato una coreografia di Charleston, un omaggio a Charlie Chaplin, sulle note di Je cherche après Titine. Rosalinda Celentano: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Bella la coreografia ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 3 ottobre 2020) La terza puntata dicon le Stelledi stasera, 3, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dall’attrice, figlia di Adrianoe dalla ballerina Tinna Hoffman, in sostituzione a Samuel Peron, ancora positivo al coronavirus. La coppia ha ballato una coreografia di Charleston, un omaggio a Charlie Chaplin, sulle note di Je cherche après Titine.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Bella la coreografia ...

LuciaDaniello98 : RT @LauraBini11: #BallandoConLeStelle Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman MERAVIGLIOSE!!!!!!!!!!!!?????????? Lei sembra davvero una professioni… - LauraBini11 : #BallandoConLeStelle Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman MERAVIGLIOSE!!!!!!!!!!!!?????????? Lei sembra davvero una professionista???????????????????????? - carmeladascoli1 : RT @elisdono: #BallandoConLeStelle non so che vruolo possa avere @samuel_peron in questa edizione, ma senza di lui Rosalinda Celentano è su… - franciscachicca : #BallandoConLeStelle Vogliono salvare Rosalinda Celentano. Tutto sommato, cmq Ok - ZeusMega : A me piace tanto Rosalinda Celentano magnetica nel ballo, e stasera ho trovato anche dolcezza nella performance! #BallandoConLeStelle -