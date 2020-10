Roberto Giacobbo ricoverato in Rianimazione, a un passo dalla morte (Di sabato 3 ottobre 2020) Nella puntata odierna di Verissimo si parlerà del dramma di Roberto Giacobbo: il conduttore è stato ad un passo dalla morte. Oggi Roberto Giacobbo è un uomo rinato, grato alla vita ed alla seconda chance che gli è stata data. Ogni respiro che compie è un sollievo, un segnale che tutto è andato per il … Leggi su viagginews (Di sabato 3 ottobre 2020) Nella puntata odierna di Verissimo si parlerà del dramma di: il conduttore è stato ad un. Oggiè un uomo rinato, grato alla vita ed alla seconda chance che gli è stata data. Ogni respiro che compie è un sollievo, un segnale che tutto è andato per il …

Corriere : Coronavirus, Roberto Giacobbo: «Sono stato in rianimazione, ero ad un passo dalla fine» - fanpage : “Potevo muovere solo gli occhi. Ero a un passo dalla fine” Il drammatico racconto di Roberto Giacobbo - davidemaggio : Roberto Giacobbo: «Sono stato in rianimazione per il Coronavirus. Ero ad un passo dalla fine» - clikservernet : Roberto Giacobbo, la rivelazione a Verissimo: “Sono stato in rianimazione per il coronavirus, ero a un passo dalla … - Noovyis : (Roberto Giacobbo, la rivelazione a Verissimo: “Sono stato in rianimazione per il coronavirus, ero a un passo dalla… -