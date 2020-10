Milan-Spezia, Pioli in conferenza stampa: data, orario e come vederla in tv e streaming (Di sabato 3 ottobre 2020) Tutto pronto per la conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Spezia, match della terza giornata di Serie A 2020/2021. L’allenatore parlerà alle 12:00 di sabato 3 ottobre e Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco della durata della conferenza con una diretta testuale per non perdere nemmeno una parola del tecnico rossonero. Potrete ovviamente seguire la conferenza stampa in diretta tv esclusiva sul canale tematico rossonero Milan TV oltre che in streaming sui canali social rossoneri. Dopo la vittoria thriller ai calci di rigore contro il Rio Ave al playoff di Europa League, i rossoneri puntano ad ottenere la terza vittoria su tre in campionato. Si parte con la vigilia: seguite ... Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Tutto pronto per ladi Stefanoalla vigilia di, match della terza giornata di Serie A 2020/2021. L’allenatore parlerà alle 12:00 di sabato 3 ottobre e Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco della durata dellacon una diretta testuale per non perdere nemmeno una parola del tecnico rossonero. Potrete ovviamente seguire lain diretta tv esclusiva sul canale tematico rossoneroTV oltre che insui canali social rossoneri. Dopo la vittoria thriller ai calci di rigore contro il Rio Ave al playoff di Europa League, i rossoneri puntano ad ottenere la terza vittoria su tre in campionato. Si parte con la vigilia: seguite ...

AntoVitiello : Stamattina primo allenamento a Milanello per #Hauge che punta ad essere convocato con lo Spezia. Verifiche ulterio… - acmilan : ?? - MilanNewsit : Tuttosport - Verso Milan-Spezia: più Diaz di Castillejo, possibilità Tonali. Ma il rebus è in attacco - Daniele39091477 : Questo la probabile formazione di domani per MILAN SPEZIA (Sky) Pensieri? - MilanPress_it : Voi chi schierereste? #MilanPress #Milan -