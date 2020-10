Mercato Juve, colpo Aouar: arriva l’annuncio del Lione (Di sabato 3 ottobre 2020) Mercato Juve, il Lione parla apertamente del colpo Houssem Aouar. Il presidente Jean-Michel Aulas, numero uno dell’OL, sembra tra le persone più indaffarate dello scacchiere internazionale di trattative in queste fasi finali della sessione estiva. La Juventus, così come l’Arsenal, si sarebbe già fatta avanti per sondare il terreno e incassare il colpo da novanta a centrocampo. Del resto, l’arrivo del classe ’98 alla corte di Andrea Pirlo potrebbe permettere al Maestro di avere a disposizione nuove soluzioni e giocate su cui puntare. Il profilo del transalpino, grazie alla sua tecnica e alle sue doti palla al piede, farebbe infatti davvero comodo ai campioni d’Italia, che ancora adesso stanno cercando di trovare la ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 3 ottobre 2020), ilparla apertamente delHoussem. Il presidente Jean-Michel Aulas, numero uno dell’OL, sembra tra le persone più indaffarate dello scacchiere internazionale di trattative in queste fasi finali della sessione estiva. Lantus, così come l’Arsenal, si sarebbe già fatta avanti per sondare il terreno e incassare ilda novanta a centrocampo. Del resto, l’arrivo del classe ’98 alla corte di Andrea Pirlo potrebbe permettere al Maestro di avere a disposizione nuove soluzioni e giocate su cui puntare. Il profilo del transalpino, grazie alla sua tecnica e alle sue doti palla al piede, farebbe infatti davvero comodo ai campioni d’Italia, che ancora adesso stanno cercando di trovare la ...

