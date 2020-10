Maltempo: Castex, 'preoccupa bilancio finale vittime' (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - PARIGI, 03 OTT - Il primo ministro francese, Jean Castex, ha espresso oggi la sua "forte preoccupazione per il bilancio definitivo" del Maltempo nelle Alpi Marittime, dove 8 persone risultano ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - PARIGI, 03 OTT - Il primo ministro francese, Jean, ha espresso oggi la sua "fortezione per ildefinitivo" delnelle Alpi Marittime, dove 8 persone risultano ...

Il primo ministro francese, Jean Castex, ha espresso oggi la sua "forte preoccupazione per il bilancio definitivo" del maltempo nelle Alpi Marittime, dove 8 persone risultano disperse e dove si resta ...

Almeno due persone sono morte nei nubifragi e inondazioni che hanno colpito il sud-est della Francia: due corpi sono infatti stati ritrovati, scrive sul suo sito Le Figaro. È stato invece ritrovato vi ...

