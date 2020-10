L’Asl ferma il Napoli: isolamento per tutta la squadra. La Juventus annuncia che sarà in campo e la Lega Serie A conferma (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Napoli ha deciso di non partire per Torino per la trasferta in casa della Juventus dopo la scoperta di un secondo giocatore positivo al Coronavirus (dopo Zielinski Elmas). La società era già indecisa sul da farsi, nel timore di una ascesa a grappolo del numero dei contagiati, come era successo e sta ancora succedendo al Genoa. In questo caso la squadra era partita da due positivi e ora è arrivato a 15. L’annullamento della trasferta alla fine è stato deciso dalle autorità regionali che hanno imposto le norme della Campania sulla comportamento in caso di positività di un componente di un gruppo familiare, aziendale o societario. Secondo la regione guidata da Vincenzo De Luca tutti i componenti di un gruppo in cui si è sviluppato un focolaio devono mettersi in ... Leggi su open.online (Di sabato 3 ottobre 2020) Ilha deciso di non partire per Torino per la trasferta in casa delladopo la scoperta di un secondo giocatore positivo al Coronavirus (dopo Zielinski Elmas). La società era già indecisa sul da farsi, nel timore di una ascesa a grappolo del numero dei contagiati, come era successo e sta ancora succedendo al Genoa. In questo caso laera partita da due positivi e ora è arrivato a 15. L’annullamento della trasferta alla fine è stato deciso dalle autorità regionali che hanno imposto le norme della Campania sulla comportamento in caso di positività di un componente di un gruppo familiare, aziendale o societario. Secondo la regione guidata da Vincenzo De Luca tutti i componenti di un gruppo in cui si è sviluppato un focolaio devono mettersi in ...

Lyoussilugas : @Andrea21125326 @buzzi_fiorella @juventusfc Ma nessuno lo fa per tre miseri punti soltanto alla terza giornata di c… - 75Ubik75 : Sono un noto ladro di Torino, mi ferma la polizia di Napoli ma l’arresto non vale perché la polizia è di Napoli? L’… - Mariusmaior1 : RT @FabioGiambo: L'#ASL ferma il #Napoli, ma non #Milik in partenza per la #Polonia, e men che meno la #Salernitana che gioca regolarmente,… - giosalzano1967 : RT @FabioGiambo: L'#ASL ferma il #Napoli, ma non #Milik in partenza per la #Polonia, e men che meno la #Salernitana che gioca regolarmente,… - gionnisei1 : RT @FabioGiambo: L'#ASL ferma il #Napoli, ma non #Milik in partenza per la #Polonia, e men che meno la #Salernitana che gioca regolarmente,… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Asl ferma ASL, no test seriologici in Mittal. Sindacati perplessi Corriere di Taranto