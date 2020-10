Lascia la moglie per sposare una donna più giovane | ma poi scopre…

(Di sabato 3 ottobre 2020) Una storia non del tutto insolita, se non fosse per il finale inaspettato. Un uomo decide dire laperunapiùma poi succede qualcosa che cambia il risvolto della vicenda. Dopo un anno di convivenza con la nuova sposa, l’uomo infatti scopre qualcosa che lospiazzato. Dopo il secondo matrimonio, il protagonista della vicenda ha fatto un video anonimo su YouTube, dove ha spiegato i dettagli della sua storia. Nel video il marito ha rivelato di averto laperché laaveva smesso di curarsi esteticamente. “La sua bellezza era sbiadita ormai era solo un ricordo“, afferma l’uomo. Ma durante il suo racconto il protagonista della vicenda ...

RStellata : @satellix1966 @fattoquotidiano @matteosalvinimi @Noiconsalvini Allora se tua moglie ti chiude a chiave in cantina (… - PenelopeVr46 : @papito1492 @DiegoFusaro lascia stare i documenti. Non puoi avere la botte piena e la moglie ubriaca. Se pretendi u… - atex939 : RT @VAmatoriali: Se ti piace mia moglie a pecorina lascia un RT ???? - atex939 : RT @VAmatoriali: Se ti piace mia moglie lascia un RT ???? - atex939 : RT @VAmatoriali: Se ti piace la figa di mia moglie lascia un RT ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Lascia moglie

Il Gazzettino

Lascia la moglie ma poi succede l’imprevedibile Dopo aver vissuto un anno con la consorte più giovane, l’uomo ha capito che quella non era la donna per lui. Rivedendo la prima moglie, il ...In onda su Canale 5 dal 2001 al 2016, Centrovetrine è stata una delle soap-opera più seguite in quegli anni. Dopo la fine della messa in onda tuttavia, alcuni degli attori che avevano avuto ruoli di r ...