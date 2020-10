Influenza | vicesindaco Milano | ' Regione Lombardia non dà i vaccini al Comune' 2

Leggi su iltempo

(Di sabato 3 ottobre 2020) (Adnkronos) - "Ildi- svela ancora la- aveva ricevuto ancora due giorni fa tutte le rassicurazioni: vaccinazioni per i dipendenti comunali, utili non solo per loro, ma anche per tutti gli utenti dei servizi". Quindi, "ha messo a disposizione spazi per aumentare i punti vaccinali; abbiamo offerto una campagna di comunicazione e deciso di investire risorse per promuovere salute presso i dipendenti. Ma oggi ci sentiamo dire di rivolgerci al mercato privato, perché lanon è in grado di onorare gli impegni presi". E ancora: "Non mi sono mai vergognata tanto della insipienza, della ignavia, della mancanza di senso di responsabilità nei confronti di noi cittadini e delle istituzioni", dice Anna Scavuzzo. "Non sono solita eccedere nei toni, sono da sempre persona ...