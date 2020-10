Caos Juventus-Napoli, documento Asl Napoli non contempla il protocollo gare (Di sabato 3 ottobre 2020) Nel documento della Asl di Napoli non sarebbe esplicitato il “divieto di partire per Torino, né è sancito che il gruppo squadra deve rimanere a casa con le proprie famiglie“. È questo quanto emerge dall’analisi del documento della Asl di Napoli di cui l’Ansa ha preso visione e che nelle ultime ore ha scosso il calcio italiano in merito al Caos su Juventus-Napoli. Nella nota, come sottolinea l’Ansa, si parla correttamente di isolamento volontario “ma l’azienda sanitaria, competente sul piano medico, non è tenuta ad esplicitare che giuridicamente il protocollo sugli atleti professionisti varato dal Ministero della Salute ... Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Neldella Asl dinon sarebbe esplicitato il “divieto di partire per Torino, né è sancito che il gruppo squadra deve rimanere a casa con le proprie famiglie“. È questo quanto emerge dall’analisi deldella Asl didi cui l’Ansa ha preso visione e che nelle ultime ore ha scosso il calcio italiano in merito alsu. Nella nota, come sottolinea l’Ansa, si parla correttamente di isolamento volontario “ma l’azienda sanitaria, competente sul piano medico, non è tenuta ad esplicitare che giuridicamente ilsugli atleti professionisti varato dal Ministero della Salute ...

