XF2020 | Vvendy e Mario Cirincione trionfano

Rock e trap, pop e cantautoriale. Tutti i generi brillano a X-Factor, anche per l'edizione a distanza di XF2020 – soprattutto i Vvendy e Mario Cirincione. Per l'ultima sessione di audizioni salutiamo due dei concorrenti più memorabili, che riesumano i classici di Renato Zero e Conchita Wurst. Quel grido di gioia, alla fine delle selezioni – con Emma, Hell Raton e Mika che ballano sui tavoli mentre Manuel Agnelli batte le mani dalla sua postazione. Non c'è scena più adatta per riassumere le emozioni per la fine delle audizioni della quattordicesima edizione di X-Factor Italia, che nonostante le limitazioni causate dalla mancanza del pubblico è andata avanti in maniera impeccabile e promette un sacco di nuovi talenti. E in quest'ultima puntata, i ...

davided81 : Il cantante dei Vvendy mi ha ricordato molto lei #Xf2020 - Pepesia1 : Boh i VVendy non se lo meritavano 4 sì ... #XF2020 - AlbiIndecente : 'VVENDY CON DUE 'V' PER ESSERE RINTRACCIATI PIÙ FACILMENTE SUL WEB' #XF2020 - Jbe90 : Non lo so Fabio, non mi convincono questi #Vvendy #XF2020 #XFactor2020 #XFactor - fabriziottavian : VVendy... un Cremonini psichedelico dopo la mezzanotte di Capodanno. #XF2020 -

