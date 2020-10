(Di venerdì 2 ottobre 2020), Germania, - Rotondo successo dell', che piega per 4-0 unin crisi, ancora a zero punti in. Nell'anticipo del venerdì della terza giornata del campionato ...

sportli26181512 : Union Berlino show in #Bundesliga, 4-0 contro il Mainz: La formazione della capitale dilaga nell'anticipo della 3ª… - sportface2016 : #Bundesliga 2020/2021: vince l'#UnionBerlino, terza sconfitta consecutiva del #Mainz - CapitanMatty : Union Berlino Mainz stadio pieno di tifosi. #Bundesliga - alexcobra11 : @EddiePepsi finalmente Endo Keita è a disposizione dell'Union Berlino e partirà dalla panchina. - lucagentile82 : @Erjon100 @bergomifabio @Inter @borussiamglad Ha pareggiato con l'Union Berlino. Il Bayern ha perso 4-1 con l'Hoffenheim. -

BERLINO (Germania) - Rotondo successo dell'Union Berlino, che piega per 4-0 un Mainz in crisi, ultimo a zero punti in Bundesliga e reduce dal cambio di allenatore di qualche giorno fa (Achim ...La formazione della capitale dilaga nell'anticipo della 3ª giornata: a segno Kruse, Ingvartsen, Friedrich e Pohjanpalo ...