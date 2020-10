Sampdoria, Osti: «Ramirez? Il mercato è aperto. Fazio ha un costo alto» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato a ridosso dell’inizio della gara contro la Fiorentina: le sue parole Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara con la Fiorentina. PARTENZA IN SERIE A – «È successo che abbiamo avuto una partenza sbagliata. Non tanto a Torino dove era prevedibile perdere ma ci è mancato il coraggio e la prestazione non è stata all’altezza. Quella brutta è stata la partita con il Benevento perché ci siamo fatti rimontare in casa. Meglio che arrivino all’inizio perché abbiamo tempo di rimediare. Dobbiamo riflettere su queste partite che non pensavo che andassero in questo modo». mercato – «Non è chiuso il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Carlo, direttore sportivo della, ha parlato a ridosso dell’inizio della gara contro la Fiorentina: le sue parole Carlo, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara con la Fiorentina. PARTENZA IN SERIE A – «È successo che abbiamo avuto una partenza sbagliata. Non tanto a Torino dove era prevedibile perdere ma ci è mancato il coraggio e la prestazione non è stata all’altezza. Quella brutta è stata la partita con il Benevento perché ci siamo fatti rimontare in casa. Meglio che arrivino all’inizio perché abbiamo tempo di rimediare. Dobbiamo riflettere su queste partite che non pensavo che andassero in questo modo».– «Non è chiuso il ...

Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Fiorentina. SERIE A – «È successo che abbiamo avuto una partenza sbagliata. Non tanto a ...

Il “gioco delle coppie” per la Sampdoria: dentro Silva e Fazio, fuori Vieira e Colley

Mercoledì si è definito il trasferimento di Vieira al Verona, la formula è quella del prestito con diritto di riscatto a 7 milioni ...

Mercoledì si è definito il trasferimento di Vieira al Verona, la formula è quella del prestito con diritto di riscatto a 7 milioni ...