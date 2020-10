Roma, una spallata di troppo in banchina scatena la follia: 57enne estrae un coltello e tenta di uccidere uno straniero (Di venerdì 2 ottobre 2020) Una spallata di troppo mentre attendevano il treno. E’ questo il (futile) motivo che ha spinto ieri pomeriggio un 57enne Romano ad aggredire con un coltello un ragazzo del Bangladesh che se l’è cavata “solo” con una profonda ferita alla mano. L’uomo è stato poi bloccato dai Carabinieri ed ora dovrà rispondere di “tentato omicidio”. L’episodio, sul quale ora i militari indagano per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, è avvenuto ieri pomeriggio dopo le 16.00 alla Stazione Tiburtina a ridosso dei binari. Leggi anche: ‘Karlo Mangiafesta non esiste’. Prima lo picchiano, poi lo buttano nel Tevere: momenti di terrore per un 24enne (VIDEO) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 ottobre 2020) Unadimentre attendevano il treno. E’ questo il (futile) motivo che ha spinto ieri pomeriggio unno ad aggredire con unun ragazzo del Bangladesh che se l’è cavata “solo” con una profonda ferita alla mano. L’uomo è stato poi bloccato dai Carabinieri ed ora dovrà rispondere di “to omicidio”. L’episodio, sul quale ora i militari indagano per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, è avvenuto ieri pomeriggio dopo le 16.00 alla Stazione Tiburtina a ridosso dei binari. Leggi anche: ‘Karlo Mangiafesta non esiste’. Prima lo picchiano, poi lo buttano nel Tevere: momenti di terrore per un 24enne (VIDEO) su Il Corriere della Città.

