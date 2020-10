Petrachi | «Conte alla Roma? La verità la sappiamo io e lui | magari uscirà fuori»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Gianluca, direttore sportivo della, ha parlato sulle frequenze di Radio Radio: queste le sue dichiarazioni Gianluca, direttore sportivo della, ha parlato sulle frequenze di Radio Radio. Queste le sue dichiarazioni riportate da vocegiallorossa.it.E FONSECA – «Suse ne sono dette tante, ma la verità lasolo io e lui. Non mi va oggi di dire delle cose che non hanno senso. La verità lanoi,usciràtra qualche anno. Fonseca è un allenatore che ha delle idee innovative, l’ho preso per questo. Il suo gioco è fatto di pa terra, velocità di pensiero. Il calcio italiano ha delle ...