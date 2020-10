M5S spaccato, a Di Battista si unisce la Lezzi. Di Maio adesso trema e lancia un appello: “Restiamo uniti” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Volevo solo dirvi che io sono ottimista. Che il MoVimento ce la farà, che con l’aiuto di tutti otterrà di nuovo grandi risultati”. E’ il messaggio postato su Facebook dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio: parole, quelle dell’ex capo politico M5S, che arrivano all’indomani del duro attacco sferrato da Alessandro Di Battista nei confronti dell’attuale linea politica del Movimento. Di Maio e l’appello alle truppe: “Supereremo i momenti difficili” “Negli ultimi otto anni – sottolinea Di Maio – abbiamo affrontato anche momenti difficili, ma siamo sempre riusciti a rialzarci. Volevo dirvi che ce la faremo, volevo dirvi di non scoraggiarvi, di guardare sempre avanti e mai indietro. E un abbraccio forte ai nostri ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Volevo solo dirvi che io sono ottimista. Che il MoVimento ce la farà, che con l’aiuto di tutti otterrà di nuovo grandi risultati”. E’ il messaggio postato su Facebook dal ministro degli Esteri Luigi Di: parole, quelle dell’ex capo politico M5S, che arrivano all’indomani del duro attacco sferrato da Alessandro Dinei confronti dell’attuale linea politica del Movimento. Die l’alle truppe: “Supereremo i momenti difficili” “Negli ultimi otto anni – sottolinea Di– abbiamo affrontato anche momenti difficili, ma siamo sempre riusciti a rialzarci. Volevo dirvi che ce la faremo, volevo dirvi di non scoraggiarvi, di guardare sempre avanti e mai indietro. E un abbraccio forte ai nostri ...

