Le Borse europee superano indenni una settimana a ostacoli, Milano +2% (Di venerdì 2 ottobre 2020) I timori per l'aumento dei contagi da Covid, le tensioni per il dibattito al vetriolo Trump-Biden e la positività al coronavirus del presidente Usa non hanno penalizzato gli indici del Vecchio Continente. A Piazza Affari bene banche e utility. Spread in ribasso a 131 punti, nuovo minimo rendimento (0,79%) Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 2 ottobre 2020) I timori per l'aumento dei contagi da Covid, le tensioni per il dibattito al vetriolo Trump-Biden e la positività al coronavirus del presidente Usa non hanno penalizzato gli indici del Vecchio Continente. A Piazza Affari bene banche e utility. Spread in ribasso a 131 punti, nuovo minimo rendimento (0,79%)

LPincia : RT @gabrillasarti2: Negative le borse europee x la notizia di Trump positivo ?????? Biden mette la mascherina , Trump no, la campagna eletto… - MKT_INS : Prosegue in calo la seduta delle #borse europee dopo l’apertura in rosso di Wall Street, in un clima appesantito da… - BJLiguria : Borse europee, chiusura debole e incerta - - infoiteconomia : Trump col Covid, perdono terreno le Borse europee ma i timori sono sull'avvio di Wall Street - eleaugusta : RT @gabrillasarti2: Negative le borse europee x la notizia di Trump positivo ?????? Biden mette la mascherina , Trump no, la campagna eletto… -