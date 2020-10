In Italia si respira bene solo in una città su dieci (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’inquinamento atmosferico è un problema complesso. Dipende da molti fattori come le concentrazioni degli inquinanti, le condizioni meteo e climatiche, le caratteristiche urbane, industriali e agricole che caratterizzano ogni singola città e il loro hinterland e, in più, necessita di soluzioni integrate che iniziano a dare risultati, però, solo nel medio e lungo periodo. È un fenomeno che in Italia causa ogni anno 60mila morti premature: numeri da primato europeo (condiviso con la Germania). E che, ciclicamente, con l’arrivo dell’autunno, torna a far parlare di sé. Il primo ottobre è infatti il giorno in cui vengono avviate, sul territorio nazionale, le misure e le limitazioni per ridurre le concentrazioni di polveri sottili (Pm10 e Pm 2,5) e biossido di azoto (NO2): gli inquinanti che ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’inquinamento atmosferico è un problema complesso. Dipende da molti fattori come le concentrazioni degli inquinanti, le condizioni meteo e climatiche, le caratteristiche urbane, industriali e agricole che caratterizzano ogni singola città e il loro hinterland e, in più, necessita di soluzioni integrate che iniziano a dare risultati, però,nel medio e lungo periodo. È un fenomeno che incausa ogni anno 60mila morti premature: numeri da primato europeo (condiviso con la Germania). E che, ciclicamente, con l’arrivo dell’autunno, torna a far parlare di sé. Il primo ottobre è infatti il giorno in cui vengono avviate, sul territorio nazionale, le misure e le limitazioni per ridurre le concentrazioni di polveri sottili (Pm10 e Pm 2,5) e biossido di azoto (NO2): gli inquinanti che ...

