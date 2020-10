Grande Fratello Vip 2020, eliminati oggi: chi sarà eliminato? (Di venerdì 2 ottobre 2020) Grande Fratello Vip 2020, eliminati oggi: chi sarà eliminato? Televoto annullato Grande Fratello VIP 2020 eliminati – Chi verrà eliminato oggi, venerdì 2 ottobre, al termine della sesta puntata del Grande Fratello Vip 2020? Lunedì scorso sono finiti al televoto Adua Del Vesco, Dayane Mello, Denis Dosio, Francesco Oppini, Maria Teresa e Guenda, Massimiliano Morra e Tommaso Zorzi che oggi – venerdì 2 ottobre – conosceranno il loro destino. Chi sarà eliminato “raggiungerà” Fausto Leali e Fulvio Abbate. AGGIORNAMENTO: Il ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 ottobre 2020)Vip: chi sarà? Televoto annullatoVIP– Chi verrà, venerdì 2 ottobre, al termine della sesta puntata delVip? Lunedì scorso sono finiti al televoto Adua Del Vesco, Dayane Mello, Denis Dosio, Francesco Oppini, Maria Teresa e Guenda, Massimiliano Morra e Tommaso Zorzi che– venerdì 2 ottobre – conosceranno il loro destino. Chi sarà“raggiungerà” Fausto Leali e Fulvio Abbate. AGGIORNAMENTO: Il ...

stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Abbiamo ascoltato la storia di Denis, uguale a quella di tanti ragazzi e ragazze. Online e offline. Grande Fratello… - uomodallospazio : @stanzaselvaggia Al grande fratello che dicono? - MaddalenaDicec1 : “Grande fratello ha deciso che Tommy, Massimiliano e Myriam devono tornare subito nel cucurio.” Myriam: NO. E niente io la amo #GFVIP -