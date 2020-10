Fase 3: Conte, 'criticità ci sono ma Stato c'è' (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Le criticità ci sono ma lo Stato c'è. La crisi di liquidità non è stata tempestivamente sopperita con i nostri interventi anche perché c'è un problema di finanziamento che non può non chiedere l'intermediazione delle imprese bancarie. Continueremo a operare perché tutto il tessuto produttivo possa essere preservato". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'84esima Fiera del Levante di Bari. Leggi su iltempo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Le; cima loc';. La crisi di liquidità non; stata tempestivamente sopperita con i nostri interventi anche perché c'; un problema di finanziamento che non può non chiedere l'intermediazione delle imprese bancarie. Continueremo a operare perché tutto il tessuto produttivo possa essere preservato". Lo ha detto il premier Giuseppe, intervenendo all'84esima Fiera del Levante di Bari.

Ultime Notizie dalla rete : Fase Conte Fase 3, Conte: "L'Italia riparte solo se riparte la scuola". Zingaretti: "Lockdown? Senza regole finiamo lì" la Repubblica Ue: Conte, ‘progetti Recovery in tempi certi, squadra governo è forte’

Condividi questo articolo:Roma, 2 ott. (Adnkronos) – “Ho detto che se perdiamo la sfida del Recovery fund dobbiamo andare tutti a casa, sarebbe un fallimento dell’intera comunità. Non ce lo possiamo p ...

Coronavirus, il Governo teme un rapido peggioramento: verso l'obbligo mascherine

Misure anti-contagio più serrate, una campagna per la app Immuni e il nuovo decreto in arrivo per far fronte al " rischio di un rapido peggioramento ...

Misure anti-contagio più serrate, una campagna per la app Immuni e il nuovo decreto in arrivo per far fronte al " rischio di un rapido peggioramento ...