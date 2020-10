Enrico Montesano dice che il virus passa attraverso le mascherine

robynash2 : Enrico Montesano - Teoria della Dittatura capitolo secondo - giornalettismo : Enrico #Montesano, intervistato da AdnKronos dopo l'ordinanza della #RegioneLazio, ha detto che la #mascherina è da… - PAPANERO8 : @dacrigiu1 @Adnkronos Il concetto di 'esperto' diversamente da come vi propinano non risiede soltanto nei 'titoli'… - fracogoni : RT @Stefbazzi: È più facile ingannare la gente che convincerla che è stata ingannata -Intervista a Enrico #Montesano - Pierpaolorusso8 : RT @riccardogguerra: @Adnkronos parola di enrico montesano, luminare di medicina. -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Montesano

Il Messaggero

di Ilaria Floris "La mascherina all'aria aperta in tutto il Lazio? La trovo una cosa completamente inutile, solo terrorizzante, per tenere alto il livello di terrore: anzi, credo che sia dannosa". E' ...L'attore romano: "Io vedo persone da sole nella loro automobile con la mascherina. Sono in aumento le dermatosi intorno alla bocca, a causa della copertura della mascherina" ...