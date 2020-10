Dl agosto | Nobili Iv | ' lunga vita alla Casa delle Donne'

Leggi su iltempo

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Virginia Raggi ha fatto di tutto per chiuderla. E invece, grazie all'impegno di tantee uomini, lainternazionaleè aperta. Hanno provato, allora, a metterla in ginocchio. E invece, grazie all'impegno in prima persona di Maria Elena Boschi e ad un emendamento di Italia viva appena approvato in Senato, lainternazionaleè salva e libera. Le realtà che combattono la violenza e promuovono l'autonomiavanno sostenute, soprattutto in un momento così difficile., eccellenza della nostra città". Lo ...