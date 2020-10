Da Google un miliardo ai giornali per il progetto “News Showcase”. Ma per gli editori è una polpetta avvelenata (Di venerdì 2 ottobre 2020) Google ha annunciato ieri che investirà un miliardo di dollari in tre anni per sostenere l’editoria attraverso partnership con realtà editoriali su scala mondiale. Lo ha reso noto l’amministratore delegato del colosso del web statunitense Sundar Pichai in un post in cui ha annunciato la nascita di un nuovo prodotto, chiamato “Google News Showcase”. A differenza di Google News, l’aggregatore di notizie online contro cui più volte si sono mossi gli editori chiedendo di essere ricompensati per i contenuti usati, adesso la società californiana “pagherà gli editori per creare e curare contenuti di alta qualità per un diverso tipo di esperienza di notizie online”, ha spiegato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020)ha annunciato ieri che investirà undi dollari in tre anni per sostenere l’a attraverso partnership con realtàali su scala mondiale. Lo ha reso noto l’amministratore delegato del colosso del web statunitense Sundar Pichai in un post in cui ha annunciato la nascita di un nuovo prodotto, chiamato “News Showcase”. A differenza diNews, l’aggregatore di notizie online contro cui più volte si sono mossi glichiedendo di essere ricompensati per i contenuti usati, adesso la società californiana “pagherà gliper creare e curare contenuti di alta qualità per un diverso tipo di esperienza di notizie online”, ha spiegato ...

