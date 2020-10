Covid | Zingaretti | Mascherine all' aperto obbligatorie nel Lazio Misura per evitare inasprimenti

Adnkronos : #Covid, @VittorioSgarbi: 'Zingaretti limita le nostre libertà' - LegaSalvini : ZINGARETTI “NON ESCLUDE” UN NUOVO LOCKDOWN. L’EMERGENZA PERMANENTE PIACE A CHI TEME DI PERDERE IL POTERE AVENDO CON… - MaurizioTorchi2 : RT @_popul34____: TAR LAZIO (VALENZA NAZIONALE) ANNULLA L'ORDINANZA OBBLIGO VACCINALE RICHIESTA DA ZINGARETTI! LA MAGISTRATURA REAGISCE AL… - Ultron65 : RT @TerreImpervie: Zingaretti Boris Johnson Trump Azz... il Covid ha alzato il tiro, da una completa nullità a due figure politiche - StreetNews24 : Chiede di 'incriminarlo per attentato alla Costituzione' commentando con l'Adnkronos l'ordinanza della Regione Lazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Zingaretti

Il Messaggero

"Da domani scatterà in tutto in tutto il territorio regionale l'obbligo della mascherina. Chi violerà questa regola verrà sottoposto alla multa prevista". (ANSA) ...Intervista a Giorgia Meloni sulla via di Catania: "Di fronte ai giudici politicizzati non resta che la protesta popolare". Su Orban: "Lo stato di diritto è un pretesto contro chi difende i confini". S ...