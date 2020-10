Benito, a 93 anni si laurea per la terza volta: 110 e lode in filosofia con tesi su Heidegger (Di venerdì 2 ottobre 2020) A 93 anni consegue la terza laurea: 110 e lode in filosofia con tesi su Heidegger. È questa la storia di Benito Rimini, fresco di laurea presso l’Università del Piemonte Orientale a Vercelli.Residente a Biella, Rimini ha conseguito il terzo titolo accademico, una triennale in filosofia e Comunicazione: le prime due erano state in Scienze economiche e commerciali, nel 1954 presso l’Università degli studi di Perugia, e in Sociologia, nel 1990 presso l’Università degli studi di Urbino.Nella Cripta della basilica di Sant’Andrea, una delle sedi del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Upo, Benito Rimini ha discusso una tesi dal ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) A 93consegue la: 110 einconsu. È questa la storia diRimini, fresco dipresso l’Università del Piemonte Orientale a Vercelli.Residente a Biella, Rimini ha conseguito il terzo titolo accademico, una triennale ine Comunicazione: le prime due erano state in Scienze economiche e commerciali, nel 1954 presso l’Università degli studi di Perugia, e in Sociologia, nel 1990 presso l’Università degli studi di Urbino.Nella Cripta della basilica di Sant’Andrea, una delle sedi del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Upo,Rimini ha discusso unadal ...

