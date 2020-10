Anestesisti-rianimatori a Bari per parlare di Covid-19

(Di venerdì 2 ottobre 2020) BARI – Incontrarsi e raccontare senza “barriere professionali”: la Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (Siaarti) propone a Bari l’ultima tappa di In viaggio con I-Care , il “tour” che dal 21 settembre ha visto gli anestesisti-rianimatori confrontarsi con i cittadini, la società civile e il mondo della sanità sui temi della loro professione ed in particolare sull’emergenza Coronavirus.

SANITA' - Subito reazioni sulla possibilità di far ripartire la struttura di Civitanova. Intanto si cerca la soluzione migliore, domani riunione a Fermo. In regione i macchinari e i letti per la terap ...Garantire la piena sicurezza dei reparti di terapia intensiva , secondo criteri organizzativi precisi. È questa secondo l'Associazione degli anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-Emac) l ...