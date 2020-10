Stangata bollette luce e gas, ecco come salvarsi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ogni anno, con la stagione più fredda in arrivo c’è sempre la cattiva notizia: la Stangata sulle bollette di luce e Gas. Ebbene, Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) ci avvisa che durante l’anno avremo un rialzo per l’elettricità del 15,6%, per il gas dell’11,4%. Il motivo è dovuto dai rimbalzi subiti nei mesi scorsi caratterizzati da forti ribassi. Lo stop improvviso di molte attività economiche e la ripresa programmata ha creato dei ribassi e dei rialzi. Vuol dire che famiglie ma anche imprese hanno avuto periodi in cui hanno pagato meno bollette e poi si sono ritrovati dei rincari improvvisi. Sicuramente è dovuto ai consumi delle famiglie rimaste a casa per tanto tempo, l’effetto dello smart working, l’uso ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ogni anno, con la stagione più fredda in arrivo c’è sempre la cattiva notizia: lasulledie Gas. Ebbene, Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) ci avvisa che durante l’anno avremo un rialzo per l’elettricità del 15,6%, per il gas dell’11,4%. Il motivo è dovuto dai rimbalzi subiti nei mesi scorsi caratterizzati da forti ribassi. Lo stop improvviso di molte attività economiche e la ripresa programmata ha creato dei ribassi e dei rialzi. Vuol dire che famiglie ma anche imprese hanno avuto periodi in cui hanno pagato menoe poi si sono ritrovati dei rincari improvvisi. Sicuramente è dovuto ai consumi delle famiglie rimaste a casa per tanto tempo, l’effetto dello smart working, l’uso ...

CBorgonetti : RT @noitre32: Ecco la stangata sulle bollette Dal prossimo mese ci sarà un incremento per l’elettricità del 15,6%, e per il gas dell’11,4%:… - andrea86_nenci : 'stangata bollette da ottobre'... Colpa della Juve è già stato detto?!? #Juventus #colpadellajuve @juventibus @massimozampini - Ikaroixxx : RT @sabrybergamini: L’autunno porta la stangata sulle #bollette. Da domani più 15,6% per l’#elettricità e più 11,4% per il #gas https://t.c… - AgenziaASI : Bollette, Rampelli (VPC-FDI): Sarà stangata su famiglie. Mozione per chiedere blocco aumento tariffe energia e gas… - StiloMauro : RT @StiloMauro: @pdnetwork SAPETE CHE DA DOMANI GLI ITALIANI SUBIRANNO UNA STANGATA TERRIBILE SULLE BOLLETTE DI LUCE E GAS? -