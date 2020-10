Salvini: “Impensabile che questo Parlamento elegga capo dello Stato. Zingaretti? Si deve vergognare, insulta i morti lombardi” (Di giovedì 1 ottobre 2020) “È impensabile che questo Parlamento elegga il prossimo capo dello Stato. Si è votato per il taglio dei parlamentari, ora ce ne sono 300 in più. Spero che Pd e M5s non tirino a vivacchiare per altri due anni”. Sono le parole di Matteo Salvini, intercettato fuori da Montecitorio da alcuni giornalisti, che nel suo ragionamento vorrebbe applicare l’esito del referendum del 20-21 settembre all’attuale organo legislativo italiano. Il leader della Lega ha poi attaccato Nicola Zingaretti, che aveva aperto a un confronto con le opposizioni per la prossima legge elettorale (questa sì da modificare necessariamente dopo il sì al taglio di deputati e senatori): “Io da uno che ieri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) “È impensabile cheil prossimo. Si è votato per il taglio dei parlamentari, ora ce ne sono 300 in più. Spero che Pd e M5s non tirino a vivacchiare per altri due anni”. Sono le parole di Matteo, intercettato fuori da Montecitorio da alcuni giornalisti, che nel suo ragionamento vorrebbe applicare l’esito del referendum del 20-21 settembre all’attuale organo legislativo italiano. Il leader della Lega ha poi attaccato Nicola, che aveva aperto a un confronto con le opposizioni per la prossima legge elettorale (questa sì da modificare necessariamente dopo il sì al taglio di deputati e senatori): “Io da uno che ieri ...

