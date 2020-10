Raimondo Todaro chi è? Età, altezza, Francesca Tocca e Instagram (Di giovedì 1 ottobre 2020) Non è stata una banale appendicite a mettermi Ko. Ci sono state complicazioni, l’operazione che ho subito è stata più lunga. Ma ho affrontato tutto con serenità grazie alla grande famiglia di Ballando con le Stelle, che si è prodigata per me, e soprattutto grazie a Francesca, la mia ex moglie. Lei mi è stata sempre vicino, non mi ha mai lasciato da solo. È vero-, ci siamo separati, ma il bene che ci lega va oltre e ne ho avuto conferma in questo momento difficile». Dal suo letto di ospedale, dopo essere stato operato, Raimondo Todaro comincia a raccontare per la prima volta, e proprio a Dipiùtv, ciò che gli è successo una decina di giorni fa. Lui, maestro “storico” di Ballando con le Stelle che quest’anno si esibisce con l’allieva ... Leggi su aciclico (Di giovedì 1 ottobre 2020) Non è stata una banale appendicite a mettermi Ko. Ci sono state complicazioni, l’operazione che ho subito è stata più lunga. Ma ho affrontato tutto con serenità grazie alla grande famiglia di Ballando con le Stelle, che si è prodigata per me, e soprattutto grazie a, la mia ex moglie. Lei mi è stata sempre vicino, non mi ha mai lasciato da solo. È vero-, ci siamo separati, ma il bene che ci lega va oltre e ne ho avuto conferma in questo momento difficile». Dal suo letto di ospedale, dopo essere stato operato,comincia a raccontare per la prima volta, e proprio a Dipiùtv, ciò che gli è successo una decina di giorni fa. Lui, maestro “storico” di Ballando con le Stelle che quest’anno si esibisce con l’allieva ...

