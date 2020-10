Pomeriggio 5 Barbara D’Urso furiosa con Soleil Sorge (Di giovedì 1 ottobre 2020) A “Pomeriggio 5” Barbara D’Urso è fuori di sé contro Soleil Sorge: «Se continui ‘salutame a soreta’, non torni mai più» nello spazio dedicato al gossip all’interno del programma, è scoppiata una vera e propria bagarre. Tra gli ospiti coinvolti, c’erano il paparazzo Alex Fiumara e in collegamento Soleil Sorge. Alex Fiumara accusa Soleil di aver organizzato la paparazzata con Andrea Iannone, ma lei nega e non lo fa finire di parlare. Scoppia la lite. Soleil minaccia di lasciare il collegamento se non le viene data la possibilità di rispondere. Barbara D’Urso s’infuria: «Soleil qui deciso io, do io la parola. Non sei ... Leggi su people24.myblog (Di giovedì 1 ottobre 2020) A “5”D’Urso è fuori di sé contro: «Se continui ‘salutame a soreta’, non torni mai più» nello spazio dedicato al gossip all’interno del programma, è scoppiata una vera e propria bagarre. Tra gli ospiti coinvolti, c’erano il paparazzo Alex Fiumara e in collegamento. Alex Fiumara accusadi aver organizzato la paparazzata con Andrea Iannone, ma lei nega e non lo fa finire di parlare. Scoppia la lite.minaccia di lasciare il collegamento se non le viene data la possibilità di rispondere.D’Urso s’infuria: «qui deciso io, do io la parola. Non sei ...

