Lea a 28 anni diventa ricercatrice a Cambridge | All' estero con il latino ' si può mangiare'

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Sono lontani i tempi in cui, seduta al banco del liceo classico “Anco Marzio” di Ostia, si lasciava affascinare da Seneca e dal potere delle antiche lettere. Oggi Lea Niccolai, romana, di 28, ha fatto di quella passione per gli studi classici la sua strada: ètae ha appena vinto uno dei premi più prestigiosi, l’Hare Prize, per la migliore tesi di dottorato. Ma ci tiene a sottolineare che il suo amore per le lettere non ha nulla di polveroso: “All’ho scoperto che con la cultura ‘si’ e che le materie umanistiche non sono sempre una strada senza sbocchi”, spiega ad HuffPost.Dopo due lauree in Lettere Classiche e Orientalistica alla Normale di Pisa, ...