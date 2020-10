Lampedusa, sul barcone con i migranti anche un imprenditore italiano fuggito dalla Tunisia (Di giovedì 1 ottobre 2020) È il weekend del 20 settembre. A Lampedusa arrivano una serie di barconi: ci sono 26 sbarchi in meno di 24 ore. L’hotspot sull’isola siciliana sta scoppiando con più di 1.200 persone. Durante la giornata, la Guardia Costiera soccorre a poche miglia dall’isola pure un’imbarcazione con 53 persone a bordo. Nel gruppo c’è pure un uomo, che non appena vede i militari comincia a parlare la loro lingua: dice di essere italiano e per provarlo mostra i suoi documenti. È tutto vero: l’uomo, come riporta Repubblica, si chiama Roberto Rivellino, (omonimo del calciatore brasiliano degli anni ’70) imprenditore quarantenne residente in una cittadina del Molise. Dopo i controlli, è stato lasciato libero di tornare a casa sua a Santa Maria del Molise, in provincia di Isernia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) È il weekend del 20 settembre. Aarrivano una serie di barconi: ci sono 26 sbarchi in meno di 24 ore. L’hotspot sull’isola siciliana sta scoppiando con più di 1.200 persone. Durante la giornata, la Guardia Costiera soccorre a poche miglia dall’isola pure un’imbarcazione con 53 persone a bordo. Nel gruppo c’è pure un uomo, che non appena vede i militari comincia a parlare la loro lingua: dice di esseree per provarlo mostra i suoi documenti. È tutto vero: l’uomo, come riporta Repubblica, si chiama Roberto Rivellino, (omonimo del calciatore brasiliano degli anni ’70)quarantenne residente in una cittadina del Molise. Dopo i controlli, è stato lasciato libero di tornare a casa sua a Santa Maria del Molise, in provincia di Isernia, ...

